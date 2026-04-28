かつては料亭街として栄え、国会議事堂に近いことから「料亭政治」の舞台にもなった東京都港区赤坂。現在も飲食店がひしめき合い、大勢の客でにぎわっている。そんな街に先日足を運んだ際、ふと思った。「赤坂の『赤』って何なんだろう？」。早速、由来を調べてみた。（高田悠介）港区によると、赤坂は一般的に、赤坂御用地を抱える「元赤坂１〜２丁目」と、「赤坂１〜９丁目」を指す。面積は計約２・１５平方キロ・メートル。