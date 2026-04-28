アメリカンフットボールチームとコラボした新作マンホールカードの配布が熊本市で行われ、24日、コレクターたちが受け取りに訪れました。配布されたのは、熊本市のアメリカンフットボールチーム「九州熊本マーベリックス」のロゴデザインマンホールカードです。 マンホールカードとは全国のご当地マンホールを紹介するもので、無料で配布され