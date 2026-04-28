２６年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２８日、都内で引退会見を行った。同席した木下グループ代表取締役の木下直哉氏は「いつかアカデミーを作りたい」と“りくりゅう先生”率いるスクール設立プランを明かし、三浦も「自分たちの生徒だけで表彰台を埋めたい」と夢を語った。２度の世界選手権制覇と五輪王者に輝き、ペアで数々の金