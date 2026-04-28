自民党と日本保守党は28日、外国人政策とインテリジェンス政策について政策協議を行った。保守が参議院で今年度予算に賛成する条件に求めた協議で、今回が初開催となる。自民のインテリジェンス戦略本部副幹事長などを務め、初協議に出席した滝波宏文参院議員は、「2つの分野はいずれも国民の関心が非常に高く様々な意見がある」としたうえで、「党の制約もあるかもしれないが、できるだけ真摯に誠実に対応したい」と述べた。保守