健康保険法などの改正案が28日午後の衆議院本会議で採決され、賛成多数で可決し、参議院に送付された。共産党や一部の無所属議員は反対した。改正案には、市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」を使う患者の追加負担や、高額療養費制度の見直しなどが含まれていて、政府は現役世代の社会保険料負担の軽減を目的の一つに掲げている。「OTC類似薬」を処方された患者の自己負担は現在、1割から3割となっているが、改正案は「ロキソニン