「医療費控除は年間で10万円以上かからないと意味がない」と最初から諦めて、病院の領収書や薬局のレシートを捨ててしまっていませんか。実はこの「10万円の壁」には、多くの人が見落としている「例外ルール」が存在します。 例えば、「夫が年収400万円の会社員、妻が年収200万円のパート」という夫婦で、年間の医療費合計が「8万円」だったとします。10万円に届かないため対象外に思えますが、申告のや