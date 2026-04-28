アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが２８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。警察官を騙り中学生相手に詐欺行為をしようとした事件に言及した。愛知県豊明市で、自転車で走行中の中学生が男から「車道を走っていない」と言われた。男は警察官を装い、罰金として現金１万円を要求した。中学生が「じゃあ、ママを呼びます」と言うと男は立ち去った。愛知県警は詐欺未遂事件として捜査を続けるとともに「取り締まりの現