日本製鉄は4月23日、熱押形鋼製品において、サステナブル経営推進機構(SuMPO)の「SuMPO EPD」認証を1件追加取得したと発表した。今回取得したのは熱押形鋼ステンレス鋼(SUS304)で、認証番号は SuMPO-EPD-2604-129-1-A。同社は2024年10月にも熱押形鋼で同認証を3件取得している。日本製鉄 ロゴ○追加取得された認証SuMPO EPDは、国際規格ISO 14025に準拠したタイプIII環境宣言(EPD)で、いわゆるEPD(Environmental Product Declarati