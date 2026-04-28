40代で年収1000万円という水準は、高収入者と認識されることが多い一方で、実際にこの水準に到達している人は限られていると考えられます。では、統計上どの程度の割合にあたるのでしょうか。 また、高収入とされる水準であっても、税負担や生活費の増加などにより、手取りベースではゆとりを実感しにくいケースも見られます。本記事では、年収1000万円超の割合や40代の平均年収とあわせて、その実態や家計への