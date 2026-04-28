車を購入する際の課税である「自動車税環境性能割」は、令和8年3月31日に制度が廃止となり課税体系が見直されました。そのため、購入のタイミングによって負担額が変動する可能性があります。 本記事では、掲題にもあるマツダ「CX－5」を例に扱いながら、負担額の変化や厳格化したエコカー減税などについて解説します。 「自動車税環境性能割」は令和8年3月31日をもって廃止 令和元年（2019年）10月1