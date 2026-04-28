大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付で十両復帰を果たした炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が２８日、東京・両国国技館で関取衆による力士会に出席した。炎鵬は２０２３年夏場所以来、１８場所ぶりの関取復帰。約３年ぶりとなる力士会に「なつかしいなと。以前とは全然、違う感じですね。あの時とは顔触れもすごく変わっている。そこに自分も入るのは目標にしていたのでうれしさもある。早くなじめたら。若い関取