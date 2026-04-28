ドジャースファンを批判し返り討ちにあったカブスのピート・クロウアームストロング外野手（ＰＣＡ＝２４）をドジャースメディアが追い打ちだ。専門メディア「ドジャースネーション」は２７日（日本時間２８日）、「ＰＣＡに新たなニックネーム」との記事を配信した。今季開幕前にドジャースファンを「球場に写真を撮りに来ている」などと批判したＰＣＡは、ドジャー・スタジアムでの３連戦で毎打席大ブーイングを受けると１０