SANKYOは、2026年5月2日(土)に行われる「WBC世界バンタム級タイトルマッチ」へ出場予定の、井岡一翔選手に協賛することを発表した。プロボクシング世界4階級制覇王者・井岡一翔選手が、日本人男子初の5階級制覇を目指して、WBC世界バンタム級チャンピオンの井上拓真選手に挑む。当日は、「WBC世界バンタム級タイトルマッチ」「世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ」を含む全7試合が開催されるが、SANKYOは、5階級制覇に挑戦