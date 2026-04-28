お笑いコンビ・たくろうとタレント・小倉優子が28日、東京・芝公園の東京タワーで行われたサントリーのイベント「東京タワー オールフリーDAY」(4月28日〜29日)に出席した。4月に上京した、たくろうの2人は東京でのエピソードを聞かれ、赤木は「M-1後初の給料が入ったのでずっと額面を見ています」と話した。小倉優子、たくろう(左から)たくろうのきむらバンドは、東京タワーに上ったのが初めてとのこと。そんななか、今月上京した