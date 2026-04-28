【モデルプレス＝2026/04/28】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが4月27日、自身のInstagramを更新。手作りの豆カレーを公開し、話題となっている。【写真】LA在住の75歳女優「トッピングが最高」野菜たっぷりヘルシー豆カレー公開◆桃井かおり、手作りの豆カレー公開桃井は「レンティル豆カレー でもルーにはセロリと茄子とホワイトアスパラも結構すり潰してあるので、ポワン〜なスープカレー なんだワン」と