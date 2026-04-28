【モデルプレス＝2026/04/28】キャスターの安藤優子が4月27日、自身のInstagramを更新。夫の手作り料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】60代ベテランキャスター「バリエーションたくさんですごい」塩ホルモンのキャベツ炒めなどテーブルいっぱいの夫が作った手料理◆安藤優子、夫作の手作り料理を公開安藤は「昨夜はオット飯！最近さらに腕を上げまくり、残り物や冷凍品を使って賑やかな食卓でした」とつづり、写真を