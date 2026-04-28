ミュージカル俳優のナム・ギョンジュ（63）が、教え子への性的暴行の疑いで在宅起訴された。4月28日、韓国の法曹界によると、ソウル中央地検女性児童犯罪捜査第2部（部長検事パク・ジナ）は、24日付でナム・ギョンジュを教え子に対する性的暴行（強制性交等）の容疑で在宅起訴した。【画像】権力者による“性被害”が韓国でも…未成年もかナム・ギョンジュは昨年12月、ソウル・瑞草（ソチョ）区で自身の教え子に性的暴行を加えた疑