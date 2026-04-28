AJドリームクリエイトは4月28日、名古屋駅前に「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」をオープンした。代表取締役の蓮川昌実氏は「名古屋で“飛騨牛といえば伏見屋”と言っていただける存在を目指したい」と語る。オープンを記念し、4月28日から6月頃までの間、お得に飛騨牛が楽しめる特別企画を実施する。飛騨牛ランプステーキを目分量で100gぴったりにカットすると無料で食べられる「飛騨牛 ぴったりチャレンジ」と、上カルビの価格で希少部