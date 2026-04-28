岡山西警察署 免許停止中に車を運転したとして、岡山市南区豊浜町の無職の男（40）が28日、道路交通法違反（無免許運転）の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は28日午前5時10分ごろ、岡山市北区桑田町で運転免許停止中にもかかわらず乗用車を運転した疑いが持たれています。 警察が男に職務質問をしたところ「友達を待っていて自分は運転していない」と話していました。その後、男が車を運転したため、