お笑いトリオ「や団」本間キッド（43）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一般女性と結婚したことを発表した。「ご報告です」と書き出し、「いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました」と報告。「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHANORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」とラジオで発表したことも伝えた。「