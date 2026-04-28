◇MLB ホワイトソックス 8-7 エンゼルス(日本時間28日、レート・フィールド)この日、2番・ファーストで先発出場した村上宗隆選手が、7回の第4打席でメジャー全体トップとなる12号逆転3ランを放つ活躍をみせ、チームの勝利に貢献しました。ホワイトソックスは1-5と4点ビハインドで迎えた7回裏、打線がつながり3点を加え1点差に詰め寄ると、なおも無死2、3塁のチャンスで村上選手が打席を迎えます。すると相手ドルー・ポメランツ投手