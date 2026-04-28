開通した知床横断道路を通行する車やバイク＝28日午前、北海道斜里町世界自然遺産の北海道・知床で、積雪のため昨年11月から通行止めとなっていた知床横断道路（国道334号）が28日、約半年ぶりに開通した。当面の間、路面凍結の恐れがある夜間は規制が続くが、大型連休を前に今春の観光シーズンが本格化する。半島西側の斜里町と、東側の羅臼町を結ぶ横断道路のうち約23.8キロの区間が規制されていた。ほぼ真ん中にある名所「