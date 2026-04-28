JR西日本（左）、りそなJR西日本が、金融事業に参入する方針であることが28日分かった。金融大手のりそなホールディングス（HD）と資本業務提携する方向だ。2026年度中をめどに、りそなHD傘下の関西みらい銀行の株式約20％を取得する。JR西が展開するスマートフォン決済やポイントサービスに、預金やローンなどの金融機能を組み込み、サービスを拡充することで顧客獲得につなげる狙いだ。近く正式に発表する。JR西は鉄道のほか