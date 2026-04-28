三峡集団によると、中国で単体容量が最大の揚水発電所である浙江天台揚水発電所の3号機が25日、順調に稼働を開始し、6月の発電所全容量稼働という目標の実現に向けた基盤を築いた。中央テレビニュースアプリが伝えた。総設備容量170万キロワット（kW）の浙江天台揚水発電所は上部貯水池、下部貯水池、導水システム、地下発電所などで構成されている。発電所には単体容量42万5000kWの可逆式ポンプ水車発電機4基が設置されており、単