本来ならお乳が出るはずのない雄猫が、子猫たちに乳を吸わせ、まるでお母さんのように甲斐甲斐しくお世話をする動画がSNSで話題を呼んでいる。【動画】「吸いたいんなら吸えや…」腹ばいになって、おっぱいを欲しがる子猫たちを受け入れるアニキ猫今回話題となったのは、生後2カ月の子猫4匹に、無抵抗で乳を吸われ続ける兄貴分の猫の動画。出るわけない乳に集まる離乳間際の子猫たちを、無抵抗で受け入れる兄の献身的な姿は、感動