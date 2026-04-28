「ドカンと一発」で逆走を警告NEXCO東日本は2026年4月22日、2026年から2023年までの中期経営計画を策定しました。中期経営計画には、逆走対策の推進として、「物理的対策」を展開すると明らかにしましています。一体どういうことなのでしょうか。高速道路の「逆走」が、深刻な社会問題となっています。国土交通省によると、最新の2024年のデータでは、1年間に220件発生しているといい、このうち約20％が物損以上の何らかの