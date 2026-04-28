17LIVEとドン・キホーテのコラボレーションイベント『ドン・キホーテで発売！17LIVE ライバーバスボム 2026』が4月25日より開催されている。 本イベントは、過去2回実施された『17LIVE』とドン・キホーテによるコラボの第3弾にあたるもの。これまで“ライバーチップス”として展開されてきた企画が、今回新たに“バスボム”へとリニューアルされる。『17LIVE』で活動するライバ&