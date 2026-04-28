インスパイア・エンターテインメント・リゾートが、屋内型韓国夜市フェスティバル『オーロラ・ナイトマーケット』を4月18日から9月26日まで開催する。 【画像あり】屋内の施設がネオンの輝きでいっぱいに会場内のイメージ 本イベントは、リゾート内のデジタルエンターテインメント空間「オーロラ」を韓国の屋台グルメが集まるストリートフードエリアへと変貌