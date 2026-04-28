お笑いトリオ『や団』の本間キッドさんが4月28日、自身のＸを更新。結婚を発表しました。【写真を見る】【 や団・本間キッド 】結婚を発表「驀進します！」ファンも祝福＆激励「新婚パワーで今年のKOC行ってくれ」本間さんは『ご報告です』と書き出すと、『いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました。』と、報告。『今後もや団共々よろしくお願いします。驀進します！』と、気力があふれる様