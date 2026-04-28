テレビ朝日は２８日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、この日引退会見を行ったフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来に言及した。同局では、２人が同競技で日本初の金メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪のほか、グランプリシリーズなども中継。この日の引退会見も番組内で生中継した。西新社長は「まずは三浦選手、木原選手、長いあいだ本当にお疲れ様でした。フィギュアスケートの