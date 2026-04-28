◆米大リーグドジャース５ｘ―４マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、今季最短の５回５安打４失点（自責３）。５回には痛恨の逆転３ランを浴び、開幕からの連続クオリティースタート（６回以上自責３以下）は５試合でストップしたが、チームが９回に逆転サヨナラ勝ちを収めて山本の黒星が消