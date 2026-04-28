お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、当面休養することを発表した。２８日、所属事務所の公式サイトで報告された。「バナナマン日村勇紀についてのお知らせ」と題し、「平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養