俳優で歌手の香取慎吾が２８日、都内で行われた「ドリエルユアリズム」の新商品＆新ＣＭ発表会に出席した。爽やかな青のスーツ姿で登場。新ＣＭについて「僕の生活、僕の一日のストーリーになっている」と話した。三谷幸喜氏作・演出のミュージカル「新宿発８時１５分」に出演中。２６日に東京公演の千秋楽を終え５月１日から大阪公演を控えるが、東京公演では「家に帰ったらバタンと寝ちゃって。頑張ってるんだな、俺」と