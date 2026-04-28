なでしこ２部のＦＣふじざくら山梨は５月２日、アウェーで首位のディアヴォロッソ広島に挑む。２６日の第７節はレノファ山口ＦＣレディースに０ー１で惜敗。強敵との連戦となるが、連敗阻止へ向けて全力で挑む。山口戦は雨でピッチコンディションが悪い中でも前半から決定機をつくったが決めきれず、後半４２分に相手に打たれた唯一のシュートを決められての惜敗だった。主将のＤＦ奈良美沙季は「自分含め、みんなそれぞれが一