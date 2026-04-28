【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの鈴木あきえが4月27日、自身のInstagramを更新。子ども達が作ったケーキを公開し、反響を呼んでいる。【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「自由な発想で最高」子供たちが作ったダイナミックフルーツケーキ◆鈴木あきえ「子供パティシエケーキ」披露鈴木は「突然、◆◆『ケーキを作りたい！』と言い出した週末」（※◆は正式には男の子と女の子の絵文字）「写真がその子供パティシエケーキ