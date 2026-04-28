アジア株米は不満示すも交渉継続に意欲韓国株の時価総額が英抜き世界8位へ 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25734.27（-191.38-0.74%） 中国上海総合指数 4083.47（-2.87-0.07%） 台湾加権指数 39815.00（+198.37+0.50%） 韓国総合株価指数 6669.08（+54.05+0.82%） 豪ＡＳＸ２００指数 8712.60（-53.75-0.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77400.94（+97.31+0.13%） アジ