日本銀行が新しく発表を始めた生鮮食品及び政府物価対策など特殊要因を除いた消費者物価指数は3月+2.5％と2月の+2.2％から上昇。 従来からの基調的なインフレを測る指標、刈込平均は+1.6％で前回から横ばい、加重中央値は+0.7％で横ばい、最頻値は+1.4％で2月の+1.6％から鈍化。