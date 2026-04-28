東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 雇用統計（3月）08:30 結果2.7% 予想2.6%前回2.6%（完全失業率) 結果1.18倍 予想1.19倍前回1.19倍（有効求人倍率) 日銀政策金利（4月）12:04 結果0.75% 予想0.75%前回0.75% ※要人発言やニュース 【日本】 日銀金融政策決定会合 3会合連続で利上げ見送り、植田体制で初の反対3人 高田委員、田村委員、中川委員の3