テレビ朝日は28日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」4月10日放送内でのコメンテーターの発言について言及した。番組は15日に公式サイトを更新。日本語と英語の文書が掲載され、「アメリカとイランの協議に関する4月10日の放送でのコメンテーターの発言は、差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした。不快な思いをされた皆様にお詫びいたします」と謝罪した。続けて