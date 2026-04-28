お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。仲良しの先輩芸人を明かした。MEGUMIから「仲良い芸人さんとか（いるか？）」と聞かれた久保田は「昨日もなんか大阪で、麒麟の川島さんに誘われて、飲みに行って」とお笑いコンビ「麒麟」の川島明の名前を挙げた。「朝5時ですよ」ともらすと、MEGUMIも「ウソでしょ！？」と驚き。久