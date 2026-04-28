お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が活動を休止することが２８日、分かった。所属事務所のホリプロが公式サイトで発表した。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と当面、休養に専念し、「心身の回復を第一に」目指す。直近では、ＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた