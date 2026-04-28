山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月23日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして渡邊圭祐と山添寛（相席スタート）が出演した。渡邊は鈴木を相手に、“女子が喜ぶ2次会への誘い方テクニック”を披露。初めて聴く渡邊の“ドキッとする声”に、鈴木はメロメロになり…。【映像】渡邊圭祐、普段よりワントーン低い声でコッソリ鈴木愛理を