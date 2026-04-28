4月28日、岩手ビッグブルズは、鈴木裕紀ヘッドコーチが2025－26シーズンをもって契約満了により退任することを発表した。 鈴木氏は神奈川県出身の48歳。日本体育大学を卒業後、新潟アルビレックス（現新潟アルビレックスBB）と大分ヒートデビルズでプレーし、2011年から大分のヘッドコーチとして指導者キャリアをスタートさせた。2016年のBリーグ開幕後は金沢武士団、島