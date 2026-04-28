4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。NBAは、ロサンゼルス・レイカーズに所属する2選手へ罰金処分を科したことを発表した。 この日リーグは、審判の公正さを疑ったとしてマーカス・スマートへ3万5000ドル（約556万5000円）、レフェリーに対して不適切な言葉を発したとしてルーク・ケナードへ2万5000ドル（約397万5000円）の罰金処分とした。 27日。レイカーズ