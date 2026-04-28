午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１６６、値下がり銘柄数は３４５、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位にその他金融、建設、銀行、鉱業など。値下がりで目立つのは情報・通信、電気機器、空運など。 出所：MINKABU PRESS