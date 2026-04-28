大塚ホールディングスは後場急伸している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が６３０３億４２００万円（前年同期比８．２％増）、最終利益が９８３億４８００万円（同１５．７％増）だったとしており、好感した買いが集まっている。医療関連事業のグローバル製品とロイヤルティー収入や、ニュートラシューティカルズ関連事業が