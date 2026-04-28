「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、犬猫生活が「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は２３日に東証グロース市場に上場した直近ＩＰＯ銘柄の一つ。上場初日は公開価格２９９０円を５１０円（１７．１％）上回る３５００円で初値を形成。その後も買いを集めストップ高の４２００円に上昇しそのまま初日の取引を終えた。 同社はペット関連商品の企画・製