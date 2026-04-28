住友重機械工業が後場に上げ幅を急拡大した。同社は２８日午後２時、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比５．８％増の２５５５億６６００万円、最終利益は同２１．８％増の７９億１３００万円となった。大幅な増益で着地したことを評価した買いが入った。 受注高は３１８４億円と前年同期比で２２％増加した。メカトロニクス部門では減・変速機が国内外ともに需要が堅調に推移