三機工業が上げ幅を拡大している。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２５００億円から２５４６億円（前の期比０．６％増）へ、営業利益が２７５億円から２７９億円（同２７．４％増）へ、純利益が２１９億円から２３６億円（同３７．２％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。工事進捗が順調に推移したことに加えて、工事採算の改善などが寄与した。