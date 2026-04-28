17LIVE株式会社が運営するライブ配信アプリ「17LIVE」は、ライブ配信とニュースコンテンツを融合した新番組『Free TV NEWS Powered by 17LIVE』を5月中を目処に配信開始することを発表した。 本番組は、ライブ配信アプリ「17LIVE（縦型）」と「FASTチャンネル（横型）」で同時配信を行うライブ配信ニュース番組だ。平日毎日18時から30分間の生放送で配信し、ニュースに加え、視聴者からのコメントをリアル